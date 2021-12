SERIE C-GIRONE C, LATINA-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Latina e Palermo è in programma mercoledì 22 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio "Domenico Francioni"

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il Latina. Alle ore 18:00, allo Stadio "Domenico Francioni", andrà in scena la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La prima del girone di ritorno. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo le due sconfitte rimediate in trasferta contro Picerno e Catania ed il pareggio ottenuto fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro il Bari. Nonostante la superiorità numerica, il Palermo non è riuscito a far male alla capolista, che ha ampiamente legittimato il primato, con la vetta della classifica che dista ancora otto punti.