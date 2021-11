SERIE C-GIRONE C, FIDELIS ANDRIA-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Fidelis Andria e Palermo è in programma domenica 7 novembre alle ore 14:30 allo Stadio "Degli Ulivi"

Mediagol (nc) ⚽️

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro la Fidelis Andria. Alle ore 14:30, allo Stadio "Degli Ulivi", andrà in scena la sfida valevole la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno in campo dopo la sconfitta maturata nella giornata di mercoledì sul campo del Catanzaro. Un Palermo scolastico ed evanescente chiude, dunque, agli ottavi di finale la sua avventura in Coppa Italia di Serie C.

Al cospetto della squadra di Ciro Ginestra, reduce dalla vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Foggia di Zdeněk Zeman, Filippi ed il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta di Andrea Accardi. La scorsa settimana, il difensore palermitano è volato nuovamente in Spagna (a Siviglia) per sottoporsi a cure specifiche per la fibrosi al polpaccio. E non è ancora pronto a tornare in gruppo. Partirà alla volta della Puglia, invece, Ivan Marconi, mentre salterà per squalifica la partita contro la Fidelis Andria Masimiliano Doda.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico.

In caso di ritorno al 3-4-2-1 anche in campionato, davanti a Pelagotti, Buttaro, Lancini e Perrotta comporranno la linea difensiva. Almici e Valente agiranno con ogni probabilità da esterni alti, con De Rose e uno tra Odjer e Luperini tandem di interni in linea mediana. Sulla trequarti, Silipo e Fella agiranno alle spalle di Brunori che occuperà il ruolo di punta centrale.

Ecco le probabili formazioni del match tra Fidelis Andria e Palermo.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Benvenga, Alcibiade, Venturini; Zampano, Casoli, Bolognese, Di Noia, Carullo; Bubas, Tulli/Di Piazza.

Indisponibili: Bordin

Squalificati: nessuno

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta; Almici, De Rose, Odjer/Luperini, Valente; Silipo, Fella; Brunori.

Indisponibili: Accardi

Squalificati: Doda