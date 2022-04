Serie C-Girone C, designazioni 36^ giornata: ecco chi arbitrerà Monopoli-Palermo

La sfida tra Monopoli e Palermo, valida per la trentaseiesima giornata di Serie C, è in programma sabato 9 aprile

Mediagol ⚽️

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 36^ giornata di Serie C. L'AIA ha reso note le designazioni riguardanti la 36^ giornata del Girone C di Serie C. Ad arbitrare Monopoli-Palermo sarà Claudio Petrella di Viterbo. Di seguito, direttore di gara, assistenti e quarto uomo:

MONOPOLI 1966 S.R.L. PALERMO arbitra Claudio Petrella di Viterbo. Assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino, Massimiliano Bonomo di Milano. Quarto ufficiale ufficiale Marco Russo di Torre Annunziata

A.C.R. MESSINA-TARANTO CALCIO 1906 SRL

Alessandro Di Graci di Como

Costin Del Santo Spataru di Siena

Riccardo Pintaudi di Pesaro

Gerardo Simone Caruso di Viterbo

AZ PICERNO-FIDELIS ANDRIA 1928

Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Giuseppe Pellino di Frattamaggiore

Francesco Rizzotto di Roma 2

Domenico Castellonedi Napoli

BARI-AVELLINO 1912

Enrico Maggio di Lodi

Alessandro Maninetti di Lovere

Fabrizio Giorgi di Legnano

Silvio Torreggiani di Civitavecchia

CALCIO CATANIA S.P.A.-LATINA CALCIO 1932

Andrea Calzavara di Varese

Pietro Pascali di Bologna

Antonio Marco Vitale di Ancona

Giuseppe Rispoli di Locri

CAMPOBASSO 1919-U.S. VIBONESE CALCIO SRL

Mario Perri di Roma 1

Lorenzo D'Ilario di Tivoli

Luca Landoni di Milano

Carlo Palumbo di Bari

JUVE STABIA-PAGANESE CALCIO 1926 SRL

Claudio Panettella di Gallarate

Lorenzo Poma di Trapani

Stefano Lenza di Firenze

Fabrizio Arcidiacono di Acireale

MONTEROSI TUSCIA FC SRL-VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

Giuseppe Mucera di Palermo

Vincenzo Pedone di Reggio Calabria

Markiyan Voytyuk di Ancona

Lorenzo Maccarini di Arezzo

TURRIS-POTENZA CALCIO S.R.L.

Antonino Costanza di Agrigento

Giuseppe Licari di Marsala

Fabio Catani di Fermo

Dario Acquafredda di Molfetta