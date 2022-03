Serie C-Girone C, designazioni 35esimo turno: ecco chi arbitrerà Palermo-Picerno

Queste le designazioni arbitrali delle partite di Serie C girone C dei match della trentacinquesima giornata

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 35^ giornata del Girone C di Serie C. Ad arbitrare Palermo-Picerno sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino, assistito da Marco Toce di Firenze e Glauco Zanellati di Seregno. IV Ufficiale Luca Tagliente di Brindisi. Ecco nel dettaglio le scelte per i match che si disputeranno tra sabato 2 e domenica 3 aprile: