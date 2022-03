Serie C-Girone C, designazioni 34^ giornata: ecco chi arbitrerà Paganese-Palermo

La sfida tra Paganese Palermo, valida per la trentaquattresima giornata di Serie C, è in programma domenica 27 marzo

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 34^ giornata di Serie C.

L'AIA ha reso note le designazioni riguardanti la 34^ giornata del Girone C di Serie C. Ad arbitrare Paganese-Palermo sarà Nicolò Marini di Trieste. Di seguito, direttore di gara, assistenti e quarto uomo, di tutti i match che si disputeranno domenica 27 marzo:

A.C.R. MESSINA LATINA CALCIO 1932 Ermanno FelicianiTeramoAntonio SeverinoCampobassoNicola TinelloRovigoMartina MolinaroLamezia TermeAZ PICERNO AVELLINO 1912 Davide Di MarcoCiampinoMattia PolitiLecceGiuseppe CentroneMolfettaPaolo BitontiBolognaBARI FIDELIS ANDRIA 1928 Paride TremoladaMonzaAlex CavallinaParmaAmedeo FineBattipagliaLuca AngelucciFolignoCALCIO CATANIA S.P.A. TARANTO CALCIO 1906 SRL Claudio PetrellaViterboMirco Carpi MelchiorreOrvietoGiulia TempestilliRoma 2Michele Di CairanoAriano IrpinoCALCIO FOGGIA 1920 CAMPOBASSO 1919 Andrea AncoraRoma 1Mattia RegattieriFinale EmiliaFranco IacovacciLatinaValerio MaranesiCiampinoJUVE STABIA CATANZARO 1929 Alessandro Di GraciComoIvan CatalloFrosinoneMatteo PressatoLatinaMarco RicciFirenzeMONOPOLI 1966 S.R.L. POTENZA CALCIO S.R.L. Mario CasconeNocera InferioreAlessandro ManinettiLovereRosario CasoNocera InferioreMattia PascarellaNocera InferioreMONTEROSI TUSCIA FC SRL U.S. VIBONESE CALCIO SRL Gianluca GrassoAriano IrpinoMichele CollavoTrevisoAlessandro MuneratiRovigoMatteo CampagniFirenzePAGANESE CALCIO 1926 SRL PALERMO Nicolo' MariniTriesteGiacomo MonacoTermoliNicolo' MoroniTreviglioDario Di FrancescoOstia LidoTURRIS VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. Mario Davide AraceLugo di RomagnaLorenzo GiuggioliGrossetoSimone PiazziniPratoGiuseppe ColluCagliari