Serie C-Girone C, designazioni 33esimo turno: ecco chi arbitrerà Potenza-Palermo

Sono state rese note le designazioni arbitrali dei match validi per la trentatreesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 33^ giornata del Girone C di Serie C che si disputeranno domenica 20 marzo. Ad arbitrare Potenza-Palermo sarà Panettella di Gallarate, assistenti Lazzaroni di Udine e Pintaudi di Pesaro, IV Ufficiale Giaccaglia di Jesi.

Di seguito, le scelte relative a direttore di gara, assistenti e quarto uomo, di ogni match:

Avellino-Messina: Collu (Cagliari), Dell’Olio (Molfetta), Lenza (Firenze), Di Reda (Molfetta)

Foggia-Catania: Pascarella (Nocera Inferiore), Pellino (Frattamaggiore), Bocca (Caserta), Angelillo (Nola)

Campobasso-Latina: Bonacina (Bergamo), Salvalaglio (Legnano), Colaianni (Bari), Bonci (Pesaro)

Catanzaro-Turris: Petrella (Viterbo), Tinello (Rovigo), Pragliola (Terni), Saia (Palermo)

Fidelis Andria-Paganese: Bitonti (Bologna), Cortese (Palermo), Pascali (Bologna), Catanoso (Reggio Calabria)

Monterosi-Juve Stabia: Cherchi (Carbonia), Romano (Isernia), Pilleri (Cagliari), Virgilio (Agrigento)

Potenza-Palermo: Panettella (Gallarate), Lazzaroni (Udine), Pintaudi (Pesaro), Giaccaglia (Jesi)

Taranto-Monopoli: Caldera (Como), Caso (Nocera Inferiore), Galimberti (Seregno), Rutella (Enna)

Vibonese-Bari: Galipò (Firenze), Lalomia (Agrigento), Camilli (Foligno), Carrione (Castellammare di Stabia)

Virtus Francavilla-Picerno: Perri (Roma 1), D’Ilario (Tivoli), Agostino (Cinisello Balsamo), Manzo (Torre Annunziata)