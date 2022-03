Serie C-Girone C, designazioni 30esimo turno: ecco chi arbitrerà Palermo-Vibonese

Sono state rese note le designazioni arbitrali dei match validi per la trentesima giornata di Serie C Girone C

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 30^ giornata del Girone C di Serie C che si disputeranno tra sabato 5 e domenica 6 marzo. Ad arbitrare Palermo-Vibonese sarà Federico Fontani di Siena, assistenti Amir Salama di Ostia Lido e Stefano Lenza di Firenze, IV Ufficiale Marco Peletti di Crema.

Di seguito, le scelte relative a direttore di gara, assistenti e quarto uomo, di ogni match:

MESSINA vs JUVE STABIA: Eugenio Scarpa di Collegno

Assistenti: Davide Conti di Seregno-Francesco Arena di Roma 1

IV Ufficiale: Marco Marchioni di Rieti

PICERNO vs CAMPOBASSO: Niccolo' Turrini di Firenze

Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi-Matteo Pressato di Latina

IV Ufficiale: Edoardo Gianquinto di Parma

BARI vs VIRTUS FRANCAVILLA: Marco Monaldi di Macerata

Assistenti: Massimo Salvalaglio di Legnano-Francesco Valente di Roma 2

IV Ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

CATANIA vs MONTEROSI TUSCIA: Mattia Caldera di Como

Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia-Giacomo Bianchi di Pistoia

IV Ufficiale: Mattia Drigo di Portogruaro

LATINA vs POTENZA: Paolo Bitonti di Bologna

Assistenti: Luca Valletta di Napoli-Fabrizio Giorgi di Legnano

IV Ufficiale: Valentina Finzi di Foligno

MONOPOLI vs CATANZARO: Paride Tremolada di Monza

Assistenti: Marco Ceolin di Treviso-Fabio Mattia Festa di Avellino

IV Ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia

PAGANESE vs AVELLINO: Valerio Maranesi di Ciampino

Assistenti: Cosimo Cataldo di Bergamo-Mattia Bartolomucci di Ciampino

IV Ufficiale: Davide Di Marco di Ciampino

PALERMO vs VIBONESE: Federico Fontani di Siena

Assistenti: Amir Salama di Ostia Lido-Stefano Lenza di Firenze

IV Ufficiale: Marco Peletti di Crema

TARANTO vs FOGGIA: Enrico Maggio di Lodi

Assistenti: Francesco Ciancaglini di Vasto-Massimiliano Bonomo di Milano

IV Ufficiale: Silvio Torreggiani di Civitavecchia

TURRIS vs FIDELIS ANDRIA: Daniele Virgilio di Trapani

Assistenti: Franco Iacovacci di Latina-Alessandro Antonio Boggiani di Monza

IV Ufficiale: Paolo Grieco di Ascoli Piceno