Serie C-Girone C, designazioni 25a giornata: ecco chi arbitrerà Campobasso-Palermo

Sarà Federico Longo di Paola l'arbitro di Campobasso-Palermo. Il fischietto calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore e Marco Ceolin di Treviso; quarto uomo ufficiale Federico Fontani di Siena. La gara, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma domenica 6 febbraio alle ore 17:30 allo Stadio "Nuovo Romagnoli".