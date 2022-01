Serie C-Girone C, designazioni 23a giornata: ecco chi arbitrerà Catanzaro-Palermo

La sfida tra Catanzaro e Palermo, valida per la 23esima giornata di Serie C, andrà in scena lunedì 24 gennaio alle 21:00

Mediagol ⚽️

L'AIA ha reso nota la designazione dell'ultima gara del 23esimo turno del Girone C di Serie C, posticipata a lunedì 24 gennaio: Catanzaro-Palermo, che verrà arbitrata da Luigi Carella di Bari. Assistenti Antonio Severino di Campobasso e Mauro Dell'Olio di Molgetta. IV ufficiale Luca Cherchi.

Di seguito, le designazioni:

Catanzaro – Palermo

Luigi CarellaBari

Antonio SeverinoCampobasso

Mauro Dell’OlioMolfetta

Luca CherchiCarbonia