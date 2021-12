Serie C-Girone C, designazioni 20a giornata: ecco chi arbitrerà Latina-Palermo

Sarà Nicolo' Marini di Trieste l'arbitro di Latina-Palermo, match in programma mercoledì: due i precedenti

E' quasi tempo di tornare in campo dopo il pareggio ottenuto contro la capolista Bari. Sarà Nicolo' Marini di Trieste l'arbitro di Latina-Palermo. Il fischietto friulano sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Testi di Livorno e Giulio Basile di Chieti; quarto uomo ufficiale Mario Cascone di Nocera Inferiore. La gara, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C - la prima del girone di ritorno - è in programma mercoledì 22 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio "Domenico Francioni".