Serie C-Girone C, designato l’arbitro di Taranto-Palermo: ecco chi dirigerà il match

La sfida tra Taranto e Palermo, in programma sabato 11 settembre, sarà diretta dal signor Marco Ricci di Firenze

Il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Taranto nella terza giornata di Serie C.

Archiviato il pareggio maturato a Vibo Valentia contro l'ACR Messina, i rosanero scaldano i motori in vista del prossimo impegno in campionato in programma sabato pomeriggio alle 17:30. Sono state rese note dall’AIA le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie C. Ad arbitrare il match tra le due compagini sarà Marco Ricci di Firenze, coadiuvato da Luca Testi di Livorno e Marco Lencioni di Lucca, quarto uomo Federico Longo di Paola.