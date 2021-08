Serie C-Girone C, designato l’arbitro di Palermo-Latina: ecco chi dirigerà il match

La sfida tra Palermo e Latina, in programma domenica 29 agosto, sarà diretta dal signor Luca Angelucci di Foligno

Il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Latina nella prima giornata di Serie C.

Archiviato il convincente successo maturato in Coppa Italia contro il Picerno, i rosanero scaldano i motori in vista del primo impegno in campionato in programma domenica sera al "Renzo Barbera". Sono state rese note dall’’Aia le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie C. Ad arbitrare il match tra le due compagini sarà Luca Angelucci di Foligno coadiuvato da Andrea Torresan di Bassano del Grappa e Simone Piazzini di Prato, quarto uomo Stefano Peletti di Crema.