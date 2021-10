Serie C (girone C), date e orari dalla 12a alla 20a: gli impegni del Palermo

La Lega Pro ha reso note le date e gli orari delle gare di campionato dalla dodicesima alla ventesima giornata

La Lega Pro ha diramato date e orari in merito alle sfide di campionato dalla 12a alla 20a giornata. Il Palermo di mister Filippi in campo di sabato solo in un'occasione, i rosanero fino al termine dell'anno giocheranno sempre di domenica. Il calendario completo.