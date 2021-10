Serie C-Girone C, chi arbitrerà Vibonese-Palermo: la designazione

La sfida tra Vibonese e Palermo è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza": fischio d'inizio alle ore 14:30

Sarà Adalberto Fiero di Pistoia l'arbitro di Vibonese-Palermo. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Massimo Salvalaglio e Del Santo Spataru; quarto uomo ufficiale Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. La gara, valevole per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C, è in programma domenica 24 ottobre alle ore 24.30 allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia.