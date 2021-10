Serie C-Girone C, chi arbitrerà Palermo-Virtus Francavilla: la designazione

La sfida tra Palermo e Virtus Francavilla è in programma mercoledì sera allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 21:00

Sarà Marco Emmanuele di Pisa l'arbitro di Palermo-Virtus Francavilla. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Bonomo e Antonio Piedipalumbo; quarto uomo ufficiale Gianluca Grasso di Ariano Irpino. La gara, valevole per la decima giornata del Girone C di Serie C, è in programma mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio "Renzo Barbera".