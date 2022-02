SERIE C-GIRONE C, CAMPOBASSO-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Campobasso e Palermo è in programma domenica 6 febbraio, alle ore 17:30, allo Stadio "Nuovo Romagnoli"

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro il Campobasso. Alle ore 17:30, allo Stadio "Nuovo Romagnoli", andrà in scena la sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il deludente pareggio ottenuto fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro l'Acr Messina, subendo la rimonta peloritana dopo un primo tempo che sembrava quasi a senso unico.

Al cospetto della squadra allenata da mister Cudini, Silvio Baldini ed il suo staff non potranno contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Edoardo Lancini, squalificato dal Giudice Sportivo dopo la quinta ammonizione stagionale rimediata in occasione del derby. In dubbio anche Masimiliano Doda e Jacopo Dall'Oglio. Il primo ha riportato un trauma distorsivo contusivo nella regione mediale del ginocchio destro, ma la risonanza magnetica ha escluso eventuali interessamenti legamentosi o meniscali. L'ex Catania, invece, è alle prese con un trauma contusivo alla coscia destra.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore originario di Massa: rosanero in campo con il 4-2-3-1, modulo che costituisce un vero e proprio marchio di fabbrica nella carriera dello stesso Baldini.

Davanti a Pelagotti, Somma e Marconi potrebbero comporre il tandem di centrali difensivi, mentre Buttaro e uno tra Giron e Crivello agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Damiani con ogni probabilità farà coppia ancora una volta con De Rose. In avanti, Valente e Felici (o Floriano) dovrebbero essere gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Luperini il perno centrale. Brunori, infine, agirà da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.

Ecco le probabili formazioni del match tra Campobasso e Palermo:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro, Somma, Marconi, Giron/Crivello; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Felici/Floriano; Brunori

Indisponibili: Marong

Squalificati: Lancini

Campobasso (4-3-3): Zamarion; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Bontà, Candellori, Persia; Liguori, Emmausso, Merkaj