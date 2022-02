Serie C-Girone C, cambia la data di Palermo-Taranto: ecco il motivo

Cambio di data ed orario per la sfida Palermo-Taranto, in programma allo Stadio "Renzo Barbera"

Mediagol ⚽️

Cambio di data ed orario per Palermo-Taranto, sfida valevole per il recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Serie C-Girone C. L'incontro, originariamente in programma in programma il 23 febbraio, è stato ufficialmente rinviato al 30 marzo alle ore 21:00. Di seguito, il comunicato.

"POSTICIPO GARA GIRONE C – 3a GIORNATA GIRONE DI RITORNO

La Lega Italiana Calcio Professionistico,

– vista la comunicazione trasmessa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;

– attesa la possibilità di far disputare la partita della Nazionale Italiana contro la Macedonia del Nord allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo;

– considerata l’importanza e la valenza internazionale dell’evento, in quanto partita di Play Off per la qualificazione ai Mondiali di calcio del 2022;

DISPONE

che la disputa della partita Palermo-Taranto, valevole per il Girone C del Campionato Serie C della stagione 2021/2022 e già programmata per il giorno 23 febbraio 2022, venga posticipata alle ore 21.00 di mercoledì 30 marzo 2022".