SERIE C (girone C), 8a giornata: rimonta Bari, Catanzaro ok. Risultati e classifica

I risultati e la classifica aggiornata del girone C di Serie C dopo la disputa dell'8a giornata di campionato

Otto sfide alle ore 17.30, si torna indietro nel tempo almeno in Serie C. A parte i due anticipi del sabato che hanno visto prevalere Monterosi (3-1 a Messina) e Avellino (1-0 al Virtus Francavilla), le restanti sfide si disputeranno nel pomeriggio odierno in contemporanea. Il Bari ribalta la Turris (4-2) al termine di un match davvero al cardiopalma, vittoria esterna per il Catanzaro che supera 2-0 la Paganese. Sfida pazzesca in quel di Catania dove i padroni di casa hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia (3-2), cade il Monopoli che cede 2-1 al Campobasso. Vittoria convincente quella ottenuta dal Palermo di Filippi che ha superato senza problemi il Foggia di Zeman.