Serie C (girone C), 4a giornata: vincono Bari e Messina, risultati e classifica

I risultati relativi alla quarta giornata del campionato di Serie C (girone C) con tanto di classifica aggiornata

Quarta giornata di Serie C. Il Palermo non riesce a superare l'ostacolo Catanzaro, al "Barbera" finisce 0-0 con Brunori che spreca anche un calcio di rigore. Vittoria importante per il Bari che supera 2-1 in trasferta il Catania, tre punti anche per il Messina che doma 1-0 la Virtus Francavilla.