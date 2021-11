Serie C-Girone C, 15a giornata: il Palermo di Filippi affronta in casa la Paganese

La compagine rosanero torna al "Renzo Barbera" dopo la vittoria maturata nel turno precedente contro il Potenza. Il Palermo scenderà in campo sabato alle ore 14.30, avversario di turno la Paganese

La compagine guidata da Giacomo Filippi affronterà domani il secondo impegno consecutivo al "Renzo Barbera". Sabato 20 novembre alle ore 14:30 è, infatti, in programma la quindicesima giornata del Girone C di Serie C, avversario di turno la Paganese.

Il Palermo è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare disputate. Il rendimento interno dei rosanero è uno dei più prolifici dell'intero Girone C in quanto i siciliani non hanno ancora perso tra le propria mura amiche.

Al contrario, gli uomini allenati dal tecnico Gianluca Grassadonia lontani dal "Marcello Torre" non hanno ancora vinto collezionando cinque sconfitte e un solo, ma prestigioso, pareggio contro la capolista Bari.

Dopo un inizio di campionato in cui la Paganese figurava tra le prime dieci classificate, si è registrato un evidente calo di rendimento negli ultimi due mesi. La scorsa stagione la formazione campana si è salvata dopo i play out vinti contro il Bisceglie. Nell'annata 2018-19 la stessa Paganese ha rischiato la retrocessione in Serie D perdendo sul campo i play out ma venendo, poi, riammessa a seguito dell'esclusione di alcune compagini dallo stesso campionato.

Nell'appena trascorsa sessione estiva di calciomercato il coordinatore dell'area tecnica, Cosimo D'Eboli, e il team manager, Gianfranco Rosati, hanno costruito un organico ricco di calciatori d'esperienza al fine di evitare un'altra annata negativa e con l'obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla.

I due riferimenti offensivi, Federico Piovaccari e Luigi Castaldo, sono il perno della squadra targata Grassadonia. Il primo, classe 1984, tre reti in nove presenze finora in maglia azzurra. Il 37enne nativo di Gallarate vanta 285 presenze e 81 gol tra Serie B e Serie C con le maglie di Ravenna, Ternana, Sampdoria e Brescia. L'ex Avellino, invece, a trentanove anni si è rimesso in gioco quest'anno proprio con la Paganese. Tanta gavetta ed esperienza anche per Raffaele Schiavi, difensore centrale veterano del campionato cadetto nel quale ha raccolto diverse presenze con le maglie di Cosenza, Catania, Foggia e Salernitana, per un totale di 305 apparizioni condite da 14 reti segnate.

Il match in programma sabato sarà un'occasione per il Palermo di centrare il terzo successo consecutivo dopo le vittorie contro Fidelis Andria e Potenza.