Serie C, Ghirelli: “Sono stati mesi difficili, le squadre meritano un sostegno”

Le parole del presidente della Lega Pro che ha elogiato il grande lavoro svolto dalle società in questi mesi difficoltosi

Il mondo del calcio con la pandemia ha vissuto dei mesi terribili, con le società che sono state colpite dalla crisi economica e soltanto con la riapertura degli stadi il problema si è parzialmente risolto. Per bacino d'utenza e interesse generale le problematiche si sono acuite nelle serie minori, che hanno sofferto in maniera maggiore e si sono dovute sacrificare per riuscire a tenere testa alle difficoltà.