Serie C, Fidelis Andria-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Fidelis Andria e Palermo andrà in scena alle ore 14:30 allo Stadio "Degli Ulivi"

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 14:30, allo Stadio "Degli Ulivi", il Palermo sfiderà la Fidelis Andria di mister Ciro Ginestra. La gara valevole per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C 2021-2022 sarà aperta al pubblico. I biglietti messi a disposizione per il settore ospiti, al prezzo unico di 12€, si potevano acquistare fino alle ore 19:00 di ieri, sabato 6 novembre.