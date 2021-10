Serie C, Eleven Sports: la piattaforma streaming sbarca su Amazon Prime Video

La nota piattaforma streaming che trasmette in diretta il campionato di Serie C ha sottoscritto una collaborazione con Amazon Prime Video Channels

Eleven Sports annuncia la collaborazione con Amazon Prime Video Channels, su tale piattaforma verrà infatti distribuito il canale Eleven. La programmazione riguarderà i migliori match di Serie C oltre ad altri eventi di spicco che verranno chiaramente messi in programmazione di volta in volta. L’accordo tra ELEVEN e Prime Video consentirà ai clienti Prime in Italia di poter godere delle partite in diretta attraverso diversi canali. L’offerta prevede la diretta di 10 match a giornata di Serie C, dei playoff e playout, oltre alle migliori partite di Coppa Italia.