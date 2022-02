Serie C, ecco le date dei Playoff: al via il primo maggio, finale 5 e 12 giugno

La Lega Pro ha reso note il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2021-2022. I playoff prenderanno il via l'uno maggio, con il primo ed il secondo turno che saranno in gara secca. Il 5 ed il 12 giugno le finali

Mediagol ⚽️

La Lega Pro ha reso note il calendario della Fase Finale del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2021-2022. I playoff prenderanno il via l'uno maggio, con il primo ed il secondo turno che saranno in gara secca. Il 5 ed il 12 giugno le finali, che si disputeranno in due gare, andata e ritorno. Di seguito l'elenco completo del programma.

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica Domenica 01 Maggio 2022

2° Turno - Gara unica Mercoledì 04 Maggio 2022

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata Domenica 08 Maggio 2022

1° Turno - Gara di Ritorno Giovedì 12 Maggio 2022

2° Turno - Gara di Andata Martedì 17 Maggio 2022

2° Turno - Gara di Ritorno Sabato 21 Maggio 2022

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata Mercoledì 25 Maggio 2022

Semifinali - Gara di Ritorno Domenica 29 Maggio 2022

Finale - Gara di Andata Domenica 05 Giugno 2022

Finale - Gara di Ritorno Domenica 12 Giugno 2022

PLAY OUT

Gara di Andata Sabato 07 Maggio 2022

Gara di Ritorno Sabato 14 Maggio 2022