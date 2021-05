Serie C, designazioni arbitrali ritorno playoff nazionale: ecco chi arbitrerà Avellino-Palermo

Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine l’arbitro della sfida Avellino-Palermo.

Il fischietto friulano sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Lattanzi di Milano e Giulio Basile di Chieti; quarto uomo ufficiale Marco D’Ascanio di Ancona. La gara, valida per il ritorno del primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C, è in programma domani sera allo stadio “Partenio-Adriano Lombardi”.

Di seguito, le designazioni arbitrali:

Luca Zufferli

Udine

Pietro Lattanzi

Milano

Giulio Basile

Chieti

Marco D’Ascanio

Ancona