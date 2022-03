SERIE C/C, POTENZA-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Potenza e Palermo è in programma domenica pomeriggio allo Stadio Comunale "Alfredo Viviani"

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro il Potenza. Alle ore 14:30, allo Stadio Comunale "Alfredo Viviani", andrà in scena la sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in trasferta dopo il successo conquistato al "Partenio" contro l'Avellino ed il deludente pareggio ottenuto in casa con la Fidelis Andria. Imperativo vincere per non perdere contatto con le dirette contendenti in chiave playoff.