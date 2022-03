SERIE C/C, PALERMO-VIBONESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Palermo e Vibonese è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": le probabili formazioni

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro la Vibonese . Alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C . I rosanero, dunque, torneranno a giocare in casa dopo la sconfitta rimediata sul campo della Virtus Francavilla , l'ennesima lontano dalla Sicilia nonostante la prova intensa e gagliarda. Tante le occasioni sciupate.

Al cospetto della squadra allenata da mister Orlandi, Silvio Baldini ed il suo staff non potranno contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match - infatti - Roberto Crivello e Giuseppe Fella , affetto da gonalgia da sovraccarico al ginocchio destro in seguito a un trauma contusivo distorsivo passato. Scontato il turno di squalifica, torna, invece, a disposizione del tecnico rosanero Edoardo Soleri .

Davanti a Pelagotti, Lancini e uno tra Marconi e Perrotta comporranno il tandem di centrali difensivi; Giron e Buttaro (o Accardi) agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie, con il giovane talento scuola Roma attualmente in vantaggio nel ballottaggio. In mezzo al campo, De Rose e Damiani (o in alternativa Dall'Oglio) interni in zona nevralgica, mentre Valente e uno tra Floriano e Silipo saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Luperini il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà ancora Brunori.