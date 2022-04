SERIE C/C, PALERMO-PICERNO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Palermo e Picerno è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera"; le probabili formazioni

Il Palermo cerca il bis nel match in programma domenica pomeriggio contro il Picerno. Alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la vittoria conquistata in casa con il Taranto. Imperativo vincere per non perdere contatto con le dirette contendenti in chiave terzo posto.