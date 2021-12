Serie C/C, 19o turno: ok Monopoli, stop Turris, solo un pari tra Palermo e Bari

I risultati dei 10 match andati in scena questo pomeriggio e validi per l'ultimo turno del girone di andata di Serie C

Termina qua, con la 19esima giornata, il girone di andata di Serie C. 10 partite in contemporanea, andate in scena questo pomeriggio, per l'ultimo atto del girone. Pareggio nel derby siciliano tra ACR Messina e Catania, terminato con il risultato di 2-2. Dividono la posta in palio nel match di alta classifica, anche l'Avellino di Braglia e il Foggia di Zeman. Successo in trasferta per il Monopoli, impostosi sulla Fidelis Andria e volato per questo al secondo posto in classifica. Pioggia di gol nella sfida tra Latina e Monterosi, terminata con il risultato di 3-3, con le due squadre che dividono però la posta in palio. Successo esterno per il Campobasso sul campo del Potenza. Fanno festa anche Taranto e Virtus Francavilla, dopo i rispettivi successi maturati contro Picerno e Juve Stabia. Franata della Turris sul campo della Paganese, con i campani che perdono terreno scivolando al terzo posto in classifica. Pareggio a reti inviolate tra Catanzaro e Vibonese. Medesimo risultato nel big match della 19a giornata tra Palermo e Bari, terminato 0-0, con i rosanero superati dal Monopoli e dunque ormai scivolati al quarto posto in classifica.