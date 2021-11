Serie C, Baldini: “In Lega Pro arbitri di basso livello. Problema serio”

Le parole dell'ex tecnico della Carrarese in merito agli errori arbitrali che negli ultimi anni stanno condizionando pesantemente le leghe minori in cui non è possibile usufruire del var

Mediagol (rdf) ⚽️

Da qualche anno i campionati più importanti si sono dotati della tecnologia per eliminare gli errori arbitrali e ridurre al minimo le proteste in campo. Nelle serie minori, purtroppo non è possibile usufruire della tecnologia, in virtù degli elevati costi e degli stadi che spesso non permettono l'installazione di telecamere nei punti nevralgici del campo.

Gli errori arbitrali hanno da sempre condizionato in maniera negativa le partite di calcio, con le sviste che hanno spesso causato polemiche e creato tafferugli intorno alla figura dell'arbitro. Il rigore concesso all'Avellino nella sfida contro il Palermo è soltanto l'ultimo esempio di grave errore arbitrale, che ha condizionato un match.

Sull'argomento è voluto intervenire nel corso di un intervista rilasciata ai microfoni di TuttoC.com l'ex allenatore della CarrareseSilvio Baldini che ha sottolineato come nelle leghe minori il livello medio degli arbitri sia scadente, con match che spesso vengono condizionati da sviste o errori clamorosi.

"Ci sono arbitri molto scarsi. Ci sono direttori di gara di basso livello, che non sanno prendere le decisioni giuste. L'arbitro è una componente importante per rendere il gioco fluido, più bello. Ma in questi anni di C ho visto che gli arbitri sono spesso un problema".