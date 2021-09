Serie C, ACR Messina-Palermo: Sky ha scelto il telecronista per il derby

Il Palermo nel pomeriggio di sabato 4 settembre a partire dalle ore 17.30 affronterà in quel di Vibo l'ACR Messina

Il Palermo di mister Giacomo Filippi nel pomeriggio di sabato 4 settembre affronterà in quel di Vibo l'ACR Messina, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C (girone C). I rosanero nella prima uscita stagionale hanno superato per 2-0 al "Barbera" il Latina grazie a due calci di rigore trasformati tra il primo e il secondo tempo rispettivamente da Roberto Floriano ed Edoardo Soleri. Il derby contro la compagine peloritana è un banco di prova per i Rosa che, come confermato a più riprese dal tecnico di Partinico, devono mettere in campo aggressività e voglia di prevalere sugli avversari. La sfida che per motivi di inagibilità del "Franco Scoglio" si disputerà in Calabria, sarà trasmessa in diretta su Sky (ch. 251) senza costi aggiuntivi per gli abbonati al pacchetto calcio. A commentare il match ci sarà un palermitano doc quale Dario Massara.