Serie C, 3a giornata Girone C: vittoria rocambolesca per il Bari, ok Catania e Turris. Risultati e classifica

Terza giornata del campionato di Serie C, girone C.

Sono in totale 6 le sfide andate in scena questo pomeriggio e valide per la terza giornata del campionato di Serie C del girone C. Ad aprire le danze è Teramo-Palermo, terminata con un pareggio a reti bianche che regala il primo punto della stagione ai rosanero. Può sorridere il Catanzaro che, con una rete di Verna, conquista i tre punti battendo Paganese. Bene anche il Catania che vince contro la Juve Stabia al “Massimino”, con uno gol messo a segno al 25° da Tonucci. Successo in extremis, invece, per il Bari: la rocambolesca sfida contro la Cavese termina con il risultato di 2-3. Vittoria casalinga della Turris contro la Viterbese, che si impone per 2 reti a 1 sulla compagine laziale. 2-2 il risultato di Virtus Francavilla-Vibonese, andata in scena al “Giovanni Paolo II”. Potenza e Casertana, invece, si affronteranno questa sera alle 20:45.

Ternana-Palermo 0-0

Virtus Francavilla-Vibonese 2-2

Catania-Juve Stabia 1-0

Catanzaro-Paganese 1-0

Cavese-Bari 1-2

Turris-Viterbese 2-1

Potenza-Casertana (in campo alle 20:45)

CLASSIFICA:

Bari 7

Turris 6

Ternana 5

Teramo 4

Vibonese 4

Casertana 3

Catania 3

Potenza 3

Avellino 3

Catanzaro 3

Monopoli 3

Juve Stabia 3

Virtus Francavilla 1

Viterbese 1

Palermo 1

Paganese 1

Foggia 0

Bisceglie 0

Cavese 0