Serie C 35esima giornata: i match di Lega Pro in diretta su Sky, Palermo-Picerno…

Il palinsesto Sky relativo ai match di Lega Pro della trentacinquesima giornata

Ecco dove potere vedere in tv ed in streaming tutte le partite di Lega Pro della prossima giornata della regola season della stagione 2021/2022.

Come da accordo già sottoscritto, tutte le gare dei tre gironi della Serie C saranno regolarmente visibili attraverso la piattaforma streaming Eleven Sports (modalità OTT). Inoltre, alcune gare, saranno trasmesse anche su SKY per gli abbonati al pacchetto Calcio ed anche in pay per view.