Serie C, 1a giornata: stecca l’Avellino, tris Catanzaro. Risultati e classifica

I risultati della prima giornata del campionato di Serie C (girone C). Solo un pari per l'Avellino, Catanzaro ok

Prima giornata di Serie C (girone C). Nella ricca domenica di calcio il Palermo ha superato per 2-0 il Latina grazie ai due rigori trasformati tra il primo e il secondo tempo da Floriano e Soleri. Fermato alla prima l'Avellino di Piero Braglia che non va oltre il pari nella sfida casalinga contro il Campobasso, vittoria convincente del Catanzaro che ha strapazzato per 3-1 la Virtus Francavilla. Pareggio esterno per la Juve Stabia che chiude sull'1-1 la sfida contro la Fidelis Andria, sconfitta pesante per il Catania che sabato ha ceduto 3-0 al Monopoli.

RISULTATI

Paganese-ACR Messina 4-4

Monopoli-Catania 3-0

Monterosi Tuscia-Foggia 0-0

Vibonese-Picerno 0-0

Catanzaro-Virtus Francavilla 3-1

Avellino-Campobasso 1-1

Fidelis Andria-Juve Stabia 1-1

Palermo-Latina 2-0

Taranto-Turris 0-0

Potenza-Bari (lunedì ore 21.00)

CLASSIFICA

Monopoli 3

Catanzaro 3

Palermo 3

ACR Messina 1

Paganese 1

Avellino 1

Juve Stabia 1

Fidelis Andria 1

Campobasso 1

Taranto 1

Foggia 1

Vibonese 1

Turris 1

Picerno 1

Monterosi 1

Bari 0*

Potenza 0*

Virtus Francavilla 0

Latina 0

Catania 0

*una partita in meno