Serie C, 15a giornata: tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della quindicesima giornata del campionato di Serie C

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AGA BERNARD (SEREGNO) per avere, al 48°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente offensiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto sputava e lo colpiva all’altezza del petto sulla maglia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 38 CGS, valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TISSONE FERNANDO DAMIAN (PAGANESE) per avere, al 18°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, tirava un calcio all’avversario colpendolo all’altezza della caviglia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato che l’avversario ha potuto riprendere il gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TINTORI NICOLA (PRO VERCELLI) per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE E € 500 DI AMMENDA

D’ANGELO MASSIMO (PICERNO) 1. per doppia ammonizione; 2.per essersi trattenuto, dopo il provvedimento di espulsione e fino all'84°minuto circa, all’interno del recinto di gioco all'uscita del tunnel che conduce agli spogliatoi (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA) SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)

IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)

GRANATA ANTONIO (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCROSTA EDOARDO (FERMANA) per aver pronunciato, al termine del primo tempo, un’espressione blasfema mentre si trovava fra la fine del tunnel e l'inizio del corridoio che porta agli spogliatoi. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DIONISI MATTEO (TRENTO)

SENO MATTIA (TRENTO)

MOLINARI STEFANO (PRO PATRIA)

ALOI SALVATORE (AVELLINO)

ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)

MILANI LORENZO (PONTEDERA)

SABATINO SERGIO (FIDELIS ANDRIA)

OLIVERA MACIEL FABRIZIO (FIORENZUOLA)

ACELLA CHRISTIAN (GIANA ERMINIO)

REDOLFI ALEX (GUBBIO)

EKLU SHAKA MAWULI (LUCCHESE)

CHECCHI LORENZO (MANTOVA)

CARILLO LUIGI (ACR MESSINA)

FOFANA LAMINE (ACR MESSINA)

ZENNARO MATTIA (PERGOLETTESE)

CIGARINI LUCA (REGGIANA)

GIRAUDO FEDERICO (VIS PESARO)