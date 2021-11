Serie C, 14a giornata: Latina travolgente, Palermo secondo. Risultati e classifica

La classifica aggiornata dopo le gare del primo pomeriggio, Palermo secondo a -1 dal Bari che giocherà la sua partita alle 17.30

Quattordicesimo turno di Serie C (girone C). Il Palermo ha superato con il punteggio di 2-0 il Potenza grazie alle reti siglate da Fella al 51' e Silipo al 94', vittoria importante per i rosanero che si piazzano momentaneamente al secondo posto in classifica. Largo successo anche per il Latina che ha travolto 4-1 il Campobasso, pari tra Catania e Foggia (1-1) quando mancano ancora 10 minuti più recupero al termine.