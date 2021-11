Serie C, 13a giornata: 8 gare trasmesse su Sky, tutti i telecronisti

La programmazione e i telecronisti di Sky Sport in vista del tredicesimo turno di Serie C in programma tra sabato e domenica

Mediagol (rdf) ⚽️

Tra domani, sabato 6, e domenica 7 novembre appuntamento su Sky con la tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie C 2021/2022.

Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio.

Di seguito la programmazione della 13^ giornata:

Sabato 6 novembre

ore 14.30 Pergolettese-Triestina Sky Sport 256

(telecronaca Elia Faggion)

Juve Stabia-Bari Sky Sport 257

(telecronaca Manuel Favia)

ore 17.30 Avellino-Taranto Sky Sport 253

(telecronaca Fabrizio Redaelli)

Domenica 7 novembre

ore 14.30 Fidelis Andria-Palermo Sky Sport 254

(telecronaca Antonio Nucera)

Siena-Modena Sky Sport 255

(telecronaca Andrea Voria)

Vis Pesaro-Reggiana Sky Sport 256

(telecronaca Cristiano Tognoli)

ore 17.30 Mantova-Padova Sky Sport 252

(telecronaca Gianluca Di Marzio)

Catanzaro-Messina Sky Sport 253

(telecronaca Federico Botti)