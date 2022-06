Palermo in B, Orlando: “Hera Hora scelta giusta per uscire dal baratro, grazie Mirri”

Il Palermo batte il Padova nella finale di ritorno dei playoff di Serie C e strappa l'ultimo pass per la promozione in Serie B. A decidere, un penalty trasformato da Brunori, che fa impazzire i 35 mila tifosi presenti al "Renzo Barbera". Un successo commentato al triplice fischio dal sindaco uscente di Palermo, Leoluca Orlando, attraverso la propria pagina Facebook.

"Missione compiuta. Il Palermo è in serie B! Un percorso iniziato qualche anno fa quando, insieme con la città, ho scelto e indicato Hera hora come la società in grado di fare uscire dal tunnel e dal baratro il Palermo Calcio. Ci siamo riusciti! Grazie Palermo, grazie alla squadra, grazie alla tifoseria e grazie al presidente Dario Mirri che ha creduto sin dall'inizio in questa scommessa. Forza Palermo!".