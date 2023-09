Serie B, Ursino: “Promozione? Ecco le tre favorite. Palermo, mercato sontuoso”

SERIE B E LEGA PRO -"Su chi punto per la promozione? Palermo, Venezia e Parma. Ho visto i gialloblù a Catanzaro: sono forti, cattivi. Avevo già indicato il Venezia tra le pretendenti, una squadra fatta bene e con un ottimo allenatore. Mentre la campagna acquisti del Palermo è stata sontuosa. Lega Pro? In C ci sono sempre delle sorprese. Il girone C sarà molto più equilibrato e ci sarà qualche sorpresa. Ho visto una squadra forte: il Catania, è costruito molto bene. Tra le sorprese occhio al Cerignola. L’Avellino può puntare al primo posto, ma deve amalgamarsi. E per la promozione oltre al Catania attenzione al Benevento", ha concluso Ursino.