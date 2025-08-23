Serie B, Taibi: “Le favorite? Non nomino il Palermo per scaramanzia”

L'ex portiere si esprime sul prossimo campionato di B

Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese ed ex portiere di Atalanta e Manchester United, ha rilasciato un'intervista a TMW, soffermandosi anche sul prossimo campionato di B:

Dove vede Donnarumma?“Ha tante possibilità per dimostrare che ancora è il numero uno. Da fuori si percepisce che il PSG non lo vuole. Stare con qualcuno che non ti vuole non è bello. Lo vedrei bene al Manchester City”.

Che Serie A sta nascendo?“Il Napoli è forte, mi incuriosisce il Milan che mi sembra attrezzato. E occhio alla Juve, farà sempre qualcosa di buono. E mi piace molto la Fiorentina”.

E la B?“Non nomino il Palermo per scaramanzia. Monza, Venezia ed Empoli sono le solite squadre attrezzate. Ma il mercato più intelligente lo ha fatto il Modena: ha fatto un lavoro interessante su più fronti”.

Il Napoli è da Scudetto anche senza Lukaku?“Lukaku è un ottimo giocatore ma l’anno scorso non è stato determinante come altri. IlNapoli ha comunque rinforzato la squadra. Ha un allenatore tra i migliori in circolazione. E Manna è un direttore straordinario”.

Direttore e la Pistoiese?“Lavoriamo per essere competitivi e cercare di fare del nostro meglio. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni”.