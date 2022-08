Serie B, Schwoch: “Corini intelligente. Reggina? Inzaghi ha voglia di rivincita”

Parola a Stefan Schwoch . L'ex calciatore di Napoli e Torino , oggi talent di DAZN , ha rilasciato un'interessante intervista sulle colonne de "La Gazzetta dello Sport". Tra le tante tematiche affrontate, Schwoch si è soffermato sulla scelta di Corini di non stravolgere l'assetto tattico della formazione rosanero al suo arrivo in Sicilia. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Chi ha attaccanti come Coda e Lapadula punterà sempre a vincere. Avevo identificato la Reggina come possibile sorpresa già prima che vincesse a Ferrara, Inzaghi ha una voglia di rivincita enorme, quando prendi lui non puoi accontentarti di ambizioni al ribasso. Può trascinare tutto l'ambiente. Palermo? Corini è stato intelligente a mantenere il 4-2-3-1 per la prima a Palermo, essendo lì da pochi giorni. Gradualmente si noterà la sua mano, con il centrocampo a tre. Ho visto anche il Como col 3-5-2 in Coppa Italia, un assetto che può essere adatto a inserire Fabregas. Al Parma credo serva un'altra prima punta, considerando le grandi ambizioni che ha: Inglese è fortissimo, ma le ultime stagioni dicono che questo ragazzo non ha la fortuna di stare sempre bene fisicamente».