Serie B, Salvatore Elia è un nuovo giocatore dell’Empoli

Salvatore Elia , calciatore che ha militato nel Palermo nella stagione 22/23, e che è stato ricercato da Carlo Osti nell'attuale finestra di mercato, è stato prelevato dall' Empoli .

Nato a Prato il 30 giugno 1999, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, nell'estate 2018 passa in prestito alla Juve Stabia in Serie C. Salvatore fa il suo debutto nei professionisti nel 3-0 esterno con il Siracusa. Sarà una stagione in cui Elia gioca con regolarità: con 30 presenze, 2 gol e 6 assist contribuisce alla promozione in Serie B dei campani. Nella stagione successiva rimane ancora in forza alla Juve Stabia, collezionando 20 gare. Nel 2020 si trasferisce al Perugia, con cui disputa una stagione da protagonista in Serie C: 36 presenze, 8 reti e 4 assist culminate con la promozione in Serie B. L’anno successivo veste la maglia del Benevento in B, con 25 presenze e 1 gol in campionato. Nel 2022 passa al Palermo, segnando 3 gol in 10 presenze nella prima parte di stagione. Nel settembre 2023 si trasferisce a titolo definitivo allo Spezia, dove nelle ultime due stagioni ha messo insieme 63 presenze e 3 reti tra campionato e Coppa Italia.