Serie B, riparte il torneo cadetto: date e luoghi dei ritiri 2022-2023. Il Palermo…

Terminati i playoff con il Monza del binomio Berlusconi - Galliani che farà la sua prima storica apparizione in Serie A ed il Palermo FC promosso in Serie B (dopo tre anni dal fallimento), si è completato il quadro delle venti squadre partecipanti alla prossimo campionato cadetto. I club si stanno muovendo per preparare la nuova stagione agonistica a cominciare dalla scelta di luogo e date dei relativi ritiri estivi.

Il Palermo di Mirri, prossimo all'ufficialità del passaggio delle quote di maggioranza al City Football Group, holding che fa capo allo sceicco Mansour proprietario del Manchester City, non ha ancora ufficializzato la sede della preparazione pre-campionato. La certezza in casa rosanero è che si ripartità agli ordini del tecnico Silvio Baldini, autore della soprendente cavalcata ai playoff promozione diSerie C della squadra di capitan De Rose e compagni. In queste ore la dirigenza rosanero è al lavoro anche per delineare le manovre di mercato che vedranno ancora in prima linea il direttore sportivo Renzo Castagnini, tra rinnovi contrattuali di calciatori in scadenza e nuove manovre in sede di campagna trasferimenti (LEGGI QUI).