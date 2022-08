Serie B: radiocronache del Palermo su Radio Time e Radio Azzurra

È stato ufficializzato pochi istanti fa l'accordo tra il Palermo FC e Radio Time per la trasmissione delle radiocronache delle partite, a cura di Massimo Pisciotta. Grazie all'accordo siglato, alla radio sarà affidata anche la selezione musicale nel pre-gara dei match casalinghi, con un dj della radio in consolle e uno speaker che dal campo accompagnerà il riscaldamento della squadra e l’ingresso graduale dei tifosi allo stadio, per poi lasciare il microfono allo speaker del Palermo, Giuseppe D’Agostino, per la presentazione del match e la lettura delle formazioni.