Serie B, prosegue oggi la 10a giornata: il programma odierno

Archiviate sette delle dieci gare in programma per il decimo turno del campionato di Serie B, altre quattro squadre sono pronte scendere in campo questo pomeriggio. Grande vittoria del Frosinone di Grosso contro il Bari di Mignani e primo successo da allenatore per Daniele De Rossi che con la sua Spal ha battuto il Cosenza per cinque a zero.Vittoria anche per il Genoa sulla Ternana deciso da una doppietta di Coda.