Serie B, Pasqualin: “Non era certo questo il programma del Palermo. Il Sassuolo va spedito”

L'avvocato ha parlato della Serie A: "La Juve non sembra né carne e né pesce. Le idee di Thiago Motta sembrano molto più originali di quello che potevano sembrare a Bologna . A partire dai portieri messi sullo stesso livello. A volte i cambiamenti possono sembrare anche troppi. Il risultato dell’ Inter contro la Lazio è straordinario e rafforza in maniera perentoria il ruolo dei nerazzurri come favoritissimi per la vittoria dello Scudetto. Ma la Lazio si riprenderà sotto la guida di Baroni - ha aggiunto - che si è dimostrato un ottimo allenatore".

SERIE B

Pasqualin ha discusso infine della Serie B: "Il Sassuolo va spedito in un campionato che è sempre emozionante e difficile. Oltre i neroverdi mi piace il Pisa per come si è proposto. Come lo Spezia darà fastidio fino alla fine. Che il Palermo debba sudare le famose sette camicie per partecipare ai playoff fa specie, non era certo questo il programma. Credo che i proprietari non siano contenti di quanto stia accadendo. E la contestazione dei tifosi ne è una prova", ha concluso.