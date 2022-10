Serie B, Palermo-Pisa: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida Palermo-Pisa è in programma sabato pomeriggio al "Renzo Barbera"

E' tempo di tornare in campo con l'unico obiettivo di far punti dopo le tre sconfitte di fila contro Frosinone, Sudtirol e Ternana. Sabato 15 ottobre alle ore 14:00, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo di Eugenio Corini affronterà il Pisa nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B.