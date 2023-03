Serie B, Palermo da 10: calendario e avversari dei rosa di Corini verso i playoff

Dieci tappe per sognare la A: il cammino del Palermo di Corini verso i playoff

Mediagol ⚽️

Mancano solamente dieci turni al termine della regular season in Serie B ed il cammino del Palermo è già tracciato.

Tappe fondamentali per accesso ai playoff, una volta archiviato matematicamente l'obiettivo di mantenimento della categoria prefissato all'inizio dell'attuale stagione. Compagine di Corini attesa da match teoricamente alla portata ma particolarmente ostici, con una maggioranza di sfide contro formazioni in lotta per uscire dalla zona retrocessione e scongiurare l'appendice dei playout.

Cittadella — Le "dieci fatiche" cominciano con la trasferta dei rosanero al "Tombolato", in programma il prossimo sabato 11 marzo. Attualmente sono solo quattro i punti che separano le due squadre ed il match valido per la ventinovesima giornata potrebbe parzialmente colmare o consolidare questo margine. Il Cittadella, dopo un girone d'andata in affanno, si è ripreso nella seconda porzione di campionato anche grazie ai rinforzi del calciomercato di gennaio che hanno portato in dote il palermitano Crociata, già perno della formazione veneta. Sono in totale diciotto i punti raccolti dalla formazione allenata da Edoardo Gorini tra le mura amiche, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e tre sconfitte.

Modena — Dopo due ostici impegni lontani dalla Sicilia, il Palermo tornerà al "Renzo Barbera" per sfidare il Modena. All'andata, il match del "Braglia" aveva fatto risollevare il morale in casa rosanero con un'importante vittoria che aveva permesso a Brunori e compagni di distaccarsi dalla zona calda della classifica. Le ambizioni playoff dei "canarini" si sono intorpidite con le recenti tre sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare la formazione di Tesser al dodicesimo posto. Terza squadra con il maggior numero di ko esterni, ovvero nove, dietro Perugia e Cosenza con dieci.

Parma — Campionato altalenante dei ducali che alternano convincenti successi a deludenti ko. Anche il rendimento tra le mura amiche del "Tardini" è piuttosto ondivago: sette successi e ben sei. sconfitte. Decisamente più raro il pareggio in Emilia: solamente uno fino alla ventottesima giornata. L'obiettivo del Parma, che affronterà il Palermo nella trentunesima giornata, sarà quello di consolidare il più possibile la propria posizione in zona playoff. Franco Vazquez ritroverà per la seconda volta la sua ex squadra dopo il match d'andata vinto dai rosa per 1-0 grazie alla firma di Ivan Marconi.

Cosenza — Ancora brucia per il Palermo la sconfitta del "Marulla" per 3-2, con Matteo Brunori che dal dischetto aveva fallito l'occasione che avrebbe portato al pareggio. I rosanero meditano una rivalsa nel girone di ritorno. Attualmente fanalino di coda della Serie B, il Cosenza è in assoluto la formazione con il peggior rendimento in trasferta, con solamente una vittoria all'attivo, tre pareggi e ben dieci sconfitte. Inoltre, la compagine calabrese ha anche la media realizzativa meno prolifica lontana dalle mura amiche, con solamente 0.43 reti a partita.

Venezia — Corsa al mantenimento della categoria leggermente rallentata per il Venezia che proprio all'andata aveva conquistato tre punti importanti al "Barbera". I lagunari giocano un calcio armonioso ed organizzato, spesso trascinati dal finlandese Pohjanpalo, Tuttavia, tra le mura amiche del "Penzo", gli arancioneroverdi sono la seconda squadra con il peggior rendimento, con il solo Benevento che ha raccolto meno punti sfruttando il fattore casalingo. Dati alla mano fino alla ventottesima giornata, sono solamente tre le vittorie del Venezia in casa, mentre i pareggi e le sconfitte sono rispettivamente quattro e sette.

Benevento — Malgrado, come già detto, i giallorossi rappresentino la squadra che ha conquistato meno successi in casa, il Benevento giocherà contro il Palermo in trasferta. Fuori dal "Vigorito", la compagine campana ha raccolto ben sedici punti, uno in più dei rosanero, con un perfetto equilibrio di reti messe a segno e subìte. Dopo Cagliari e Pisa, si tratta della squadra che ha pareggiato più volte in trasferta, con un totale di sette "X". Il tecnico Roberto Stellone tornerà al "Barbera" da ex, con l'obiettivo di uscire dalla zona calda della classifica.

Como — I lariani, nonostante puntino ad un mantenimento sereno della categoria, si fanno spesso rispettare al "Sinigaglia", avendo raccolto ben sei vittorie tra le mura amiche proprio come il Palermo. La compagine allenata da Moreno Longo era riuscita a fermare sullo 0-0 i rosanero nel match d'andata. Alla vigilia della ventottesima giornata di B, il Como ha ottenuto ben ventidue punti sfruttando il fattore casalingo.

Spal — In piena corsa per la lotta alla salvezza, la compagine emiliana arriverà al "Barbera" affamata di punti. Tuttavia, il rendimento esterno della Spal non è tra i migliori, con solamente due vittorie all'attivo, mentre sono sei i pareggi e cinque le sconfitte. Nainggolan e compagni saranno comunque pronti a dare battaglia in quella che sarà la terzultima giornata di campionato.

Cagliari — L'impegno, sulla carta, più complicato del Palermo è proprio quello in casa del Cagliari. Malgrado la compagine sarda ottenga risultati spesso deludenti in trasferta, tra le mura amiche dell'Unipol Domus solo il Frosinone ha fatto meglio dei rossoblù. Dopo i ciociari ed il Genoa, si tratta di una delle formazioni con meno sconfitte interne del campionato, ovvero due. Sono ben otto, invece, le vittorie casalinghe del Cagliari, con all'attivo anche quattro pareggi.

Brescia — La regular season del Palermo si chiuderà al "Renzo Barbera" sfidando il Brescia. Le "rondinelle" hanno subìto un crollo in questo 2023, scivolando dalla zona playoff alla zona retrocessione. In trasferta, però, il rendimento della formazione lombarda non è stato di certo eccellente, con solamente due vittorie raccolte fino alla ventottesima giornata lontane dal "Rigamonti". Sono invece quattro i pareggi esterni a fronte dei sette ko.