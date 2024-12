Serie B, Palermo-Bari sarà trasmessa gratuitamente

Come ogni giornata di Serie BKT, L'emittente ufficiale della categoria, DAZN, da la possibilità di vedere uno dei dieci match della cadetteria in maniera gratuita.

PALERMO-BARI VISIBILE GRATUITAMENTE

Per la diciannovesima giornata di Serie BKT la partita scelta per essere visibile gratuitamente è Palermo-Bari, uno dei big match di giornata che andrà in scena giovedì 26 dicembre alle 18:00. Questo è la seconda partita dei rosanero visibile gratuitamente quest'anno, dopo Palermo-Sampdoria. Per informazioni su come vedere la partita in modo gratuito la soluzione migliore è consultare il sito ufficiale di DAZN, contenente tutti i dettagli dell'iniziativa.