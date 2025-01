Serie B, Oscar Damiani: “Il Palermo mi ha sorpreso in negativo. Può risalire”

SERIE A

L'ex Juve ha parlato dei possibili rinforzi delle big di Serie A e delle delusioni del 2024: "L'Inter mi sembra già completo, non credo occorrano grandi rinforzi. Per lo scudetto se la giocherà con il Napoli fino alla fine. L’Atalanta è l’outsider, il terzo incomodo che può fare ben. Alla Dea un attaccante potrebbe anche servire Dybala alla Roma sta facendo bene, chi lo prenderà farà un ottimo affare. Spero rimanga in Italia. Delusioni del 2024? Metterei Milan e Roma sullo stesso piano, ci si aspettava di più. Il cambio in panchina dei rossoneri? Secondo me Conceicao è un ottimo allenatore, ha bisogno che i calciatori lo seguano", ha detto.